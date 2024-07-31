Фекла Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Маслов Никита
Рождение ребёнка
21.09.1896
Дочь: (Маслова) Фекла
Отец ребёнка: Маслов Никита
Рождение ребёнка
12.11.1897
Сын: Маслов Иван
Отец ребёнка: Маслов Никита
Рождение ребёнка
04.06.1900
Сын: Маслов Никифор
Отец ребёнка: Маслов Никита
Рождение ребёнка
27.08.1905
Сын: Маслов Александр
Отец ребёнка: Маслов Никита
Смерть
Неизвестно