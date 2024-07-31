Фекла Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФекла Ильинична

Фекла Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маслов Никита

Рождение ребёнка
21.09.1896

Дочь: (Маслова) Фекла

Отец ребёнка: Маслов Никита

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
12.11.1897

Сын: Маслов Иван

Отец ребёнка: Маслов Никита

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
04.06.1900

Сын: Маслов Никифор

Отец ребёнка: Маслов Никита

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
27.08.1905

Сын: Маслов Александр

Отец ребёнка: Маслов Никита

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.