Маслов Никита — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маслов Никита

Место рождения

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1849 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

Дети

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Маслов Емельян

Мать: скрыто настройками приватности

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фекла Ильинична

Рождение ребёнка
21.09.1896

Дочь: (Маслова) Фекла

Мать ребёнка: Фекла Ильинична

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
12.11.1897

Сын: Маслов Иван

Мать ребёнка: Фекла Ильинична

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
04.06.1900

Сын: Маслов Никифор

Мать ребёнка: Фекла Ильинична

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
27.08.1905

Сын: Маслов Александр

Мать ребёнка: Фекла Ильинична

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно

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