Кадегроб Георгий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кадегроб Валерий Гергиевич
Мать ребёнка: Кобзева - Кадегроб Евдокия 5
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кадегроб Любовь Георгиевна
Мать ребёнка: Кобзева - Кадегроб Евдокия 5
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно