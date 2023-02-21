Кобзева - Кадегроб Евдокия 5 — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кобзева - Кадегроб Евдокия 5

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кобзев Иван

Мать: Кобзева Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кадегроб Валерий Гергиевич

Отец ребёнка: Кадегроб Георгий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кадегроб Любовь Георгиевна

Отец ребёнка: Кадегроб Георгий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кадегроб Георгий

Смерть
Неизвестно
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