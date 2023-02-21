Кобзева - Кадегроб Евдокия 5
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кобзев Иван
Мать: Кобзева Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кадегроб Валерий Гергиевич
Отец ребёнка: Кадегроб Георгий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кадегроб Любовь Георгиевна
Отец ребёнка: Кадегроб Георгий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кадегроб Георгий
Смерть
Неизвестно