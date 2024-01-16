Колосов Квинтиллиан Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колосов Квинтиллиан Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Колосов Алексей Прокопьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1838

Сын: Колосов Николай Квинтиллианович

Мать ребёнка: Колосова Марфа Васильевна

д. Подсмуринская Пронинской волости
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Ефимия Квинтиллиановна

Мать ребёнка: Колосова Марфа Васильевна

д. Подсмуринская Пронинской волости
Рождение ребёнка
1848

Сын: Колосов Захар Квинтиллианович

Мать ребёнка: Колосова Марфа Васильевна

д. Подсмуринская Пронинской волости
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колосова Марфа Васильевна

д. Подсмуринская Пронинской волости
Смерть
Неизвестно
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