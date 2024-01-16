Колосов Квинтиллиан Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: Колосов Алексей Прокопьевич
Рождение ребёнка
1838
Сын: Колосов Николай Квинтиллианович
Мать ребёнка: Колосова Марфа Васильевна
д. Подсмуринская Пронинской волости
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Ефимия Квинтиллиановна
Мать ребёнка: Колосова Марфа Васильевна
д. Подсмуринская Пронинской волости
Рождение ребёнка
1848
Сын: Колосов Захар Квинтиллианович
Мать ребёнка: Колосова Марфа Васильевна
д. Подсмуринская Пронинской волости
Бракосочетание
Неизвестно
д. Подсмуринская Пронинской волости
Смерть
Неизвестно