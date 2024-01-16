Колосова Марфа Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1838
Сын: Колосов Николай Квинтиллианович
Отец ребёнка: Колосов Квинтиллиан Алексеевич
д. Подсмуринская Пронинской волости
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Ефимия Квинтиллиановна
Отец ребёнка: Колосов Квинтиллиан Алексеевич
д. Подсмуринская Пронинской волости
Рождение ребёнка
1848
Сын: Колосов Захар Квинтиллианович
Отец ребёнка: Колосов Квинтиллиан Алексеевич
д. Подсмуринская Пронинской волости
Бракосочетание
Неизвестно
д. Подсмуринская Пронинской волости
Смерть
Неизвестно