Колосова Марфа Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колосова Марфа Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1838

Сын: Колосов Николай Квинтиллианович

Отец ребёнка: Колосов Квинтиллиан Алексеевич

д. Подсмуринская Пронинской волости
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Ефимия Квинтиллиановна

Отец ребёнка: Колосов Квинтиллиан Алексеевич

д. Подсмуринская Пронинской волости
Рождение ребёнка
1848

Сын: Колосов Захар Квинтиллианович

Отец ребёнка: Колосов Квинтиллиан Алексеевич

д. Подсмуринская Пронинской волости
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колосов Квинтиллиан Алексеевич

д. Подсмуринская Пронинской волости
Смерть
Неизвестно
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