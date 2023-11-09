Карымов ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Карымов Николай
Мать ребёнка: Карымова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Карымова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кандакова ?
Мать ребёнка: Карымова ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Карымова ?
Смерть
Неизвестно