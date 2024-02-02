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Василиса Сидорова
Василиса Сидорова
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1844 ст.
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Сидор Иванов
1811 г.р.
Мать
Прасковья Семенова
1808 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИЯ
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844 ст.
Отец:
Сидор Иванов
Мать:
Прасковья Семенова
Смерть
Неизвестно
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