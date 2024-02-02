Василиса Сидорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василиса Сидорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1844 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1811 г.р.

Мать

1808 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844 ст.

Отец: Сидор Иванов

Мать: Прасковья Семенова

Смерть
Неизвестно
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