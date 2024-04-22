Прасковья Семенова
Место рождения
Дата рождения1808 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808 ст.
Отец: Семен Прокопьев
Мать: Елизавета Никифорова
Бракосочетание
13.11.1825 ст.
Муж: Сидор Иванов
Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1832 ст.
Дочь: Прасковья Сидорова
Отец ребёнка: Сидор Иванов
Рождение ребёнка
15.07.1836 ст.
Сын: Емельян Сидоров
Отец ребёнка: Сидор Иванов
Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1840 ст.
Сын: Иов Сидоров
Отец ребёнка: Сидор Иванов
Рождение ребёнка
1844 ст.
Дочь: Василиса Сидорова
Отец ребёнка: Сидор Иванов
Рождение ребёнка
1847 ст.
Сын: Лев Сидоров
Отец ребёнка: Сидор Иванов
Смерть
Неизвестно