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Прасковья Семенова

Место рождения

Борисово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1808 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808 ст.

Отец: Семен Прокопьев

Мать: Елизавета Никифорова

Борисово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
13.11.1825 ст.

Муж: Сидор Иванов

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1832 ст.

Дочь: Прасковья Сидорова

Отец ребёнка: Сидор Иванов

Рождение ребёнка
15.07.1836 ст.

Сын: Емельян Сидоров

Отец ребёнка: Сидор Иванов

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1840 ст.

Сын: Иов Сидоров

Отец ребёнка: Сидор Иванов

Рождение ребёнка
1844 ст.

Дочь: Василиса Сидорова

Отец ребёнка: Сидор Иванов

Рождение ребёнка
1847 ст.

Сын: Лев Сидоров

Отец ребёнка: Сидор Иванов

Смерть
Неизвестно
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