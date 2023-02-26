Ефимия Харитонова
Место рожденияд.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1820
Дата смерти01.12.1882
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1820
Отец: Астапенков Харитон Ильин
Мать: Ирина (Антипова)
д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
19.06.1836
Муж: Николай Максимов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
23.07.1840
Дочь: Анна Николаева
Отец ребёнка: Николай Максимов
Рождение ребёнка
22.05.1843
Дочь: Феодосия Николаева
Отец ребёнка: Николай Максимов
Рождение ребёнка
18.04.1846
Дочь: Александра Николаева
Отец ребёнка: Николай Максимов
Рождение ребёнка
02.06.1847
Дочь: Акилина Николаева
Отец ребёнка: Николай Максимов
Рождение ребёнка
31.07.1848
Сын: Стефан Николаев
Отец ребёнка: Николай Максимов
Рождение ребёнка
12.07.1852
Дочь: Макрина Николаева
Отец ребёнка: Николай Максимов
Рождение ребёнка
29.08.1855
Дочь: Марфа Николаева
Отец ребёнка: Николай Максимов
Рождение ребёнка
28.09.1858
Сын: Сергей Николаев
Отец ребёнка: Николай Максимов
Рождение ребёнка
07.10.1860
Дочь: Параскева Николаева
Отец ребёнка: Николай Максимов
Смерть
01.12.1882