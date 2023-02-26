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Ефимия Харитонова

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Место рождения

д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1820

Дата смерти

01.12.1882

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1820

Отец: Астапенков Харитон Ильин

Мать: Ирина (Антипова)

д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
19.06.1836

Муж: Николай Максимов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
23.07.1840

Дочь: Анна Николаева

Отец ребёнка: Николай Максимов

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
22.05.1843

Дочь: Феодосия Николаева

Отец ребёнка: Николай Максимов

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
18.04.1846

Дочь: Александра Николаева

Отец ребёнка: Николай Максимов

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
02.06.1847

Дочь: Акилина Николаева

Отец ребёнка: Николай Максимов

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
31.07.1848

Сын: Стефан Николаев

Отец ребёнка: Николай Максимов

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
12.07.1852

Дочь: Макрина Николаева

Отец ребёнка: Николай Максимов

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
29.08.1855

Дочь: Марфа Николаева

Отец ребёнка: Николай Максимов

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
28.09.1858

Сын: Сергей Николаев

Отец ребёнка: Николай Максимов

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
07.10.1860

Дочь: Параскева Николаева

Отец ребёнка: Николай Максимов

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
01.12.1882
Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
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