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Пичужкин Иван Викторович

Место рождения

Александровка, Богородская волость, Уфимский уезд

Дата рождения

1810

Дата смерти

28.03.1867

Пол

Мужской

Добавил:

ГБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Пичужкин Виктор Капитонович

Мать: Пичужкина Олимпиада Андреевна

Александровка, Богородская волость, Уфимский уезд
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Пичужкина Евгения Ивановна

Мать ребёнка: Пичужкина Анастасия Яковлевна

Рождение ребёнка
1835

Сын: Пичужкин Афанасий Иванович

Мать ребёнка: Пичужкина Пелагея Петровна

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Пичужкина Елизавета Ивановна

Мать ребёнка: Пичужкина Пелагея Петровна

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Пичужкина Акилина Иванова

Мать ребёнка: Пичужкина Пелагея Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пичужкина Пелагея Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пичужкина Анастасия Яковлевна

Смерть
28.03.1867
Александровка, Богородская волость, Уфимский уезд
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