Пичужкин Иван Викторович
Место рождения
Дата рождения1810
Дата смерти28.03.1867
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Пичужкина Евгения Ивановна
Мать ребёнка: Пичужкина Анастасия Яковлевна
Рождение ребёнка
1835
Сын: Пичужкин Афанасий Иванович
Мать ребёнка: Пичужкина Пелагея Петровна
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Пичужкина Елизавета Ивановна
Мать ребёнка: Пичужкина Пелагея Петровна
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Пичужкина Акилина Иванова
Мать ребёнка: Пичужкина Пелагея Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.03.1867