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Ширкин Петр Михайлович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

03.07.1838

Дата смерти

16.09.1838

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1838

Отец: Ширманов Михаил Иванович

Мать: Ширманова Евдокия Сысоевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
06.07.1838
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
16.09.1838
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Причина смерти: От поносу
Похороны
18.09.1838
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
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