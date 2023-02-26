Шукалина Параскева Федосова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
Дата смерти16.05.1857
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.08.1852
Отец ребёнка: Шукалин Иосиф Емельянов
Рождение ребёнка
10.07.1855
Дочь: Юдина Макрида Иосифова
Отец ребёнка: Шукалин Иосиф Емельянов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.05.1857
Похороны
Неизвестно
на Преображенском кладбище г.Поречья