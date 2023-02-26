Шукалина Параскева Федосова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шукалина Параскева Федосова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

16.05.1857

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1829 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.08.1852

Сын: Шукалин Вавила Иосифов

Отец ребёнка: Шукалин Иосиф Емельянов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.07.1855

Дочь: Юдина Макрида Иосифова

Отец ребёнка: Шукалин Иосиф Емельянов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шукалин Иосиф Емельянов

Смерть
16.05.1857
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Похороны
Неизвестно
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
на Преображенском кладбище г.Поречья
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