Акулов Григорий Спиридонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Акулов Спиридон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.04.1941
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лидия Григорьевна
Мать ребёнка: Акулова Татьяна Фëдоровна
Одесса, Одеська область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно