Акулов Григорий Спиридонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАкулов Григорий Спиридонович

Акулов Григорий Спиридонович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1898 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Акулов Спиридон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.04.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Акулова Татьяна Фëдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Акулова Татьяна Фëдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Акулова Татьяна Фëдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Акулова Татьяна Фëдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лидия Григорьевна

Мать ребёнка: Акулова Татьяна Фëдоровна

Одесса, Одеська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акулова Татьяна Фëдоровна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close