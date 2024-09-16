Полубаркина Альвина Мартыновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПолубаркина Альвина Мартыновна

Полубаркина Альвина Мартыновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

1978

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.02.1927

Дочь: (Полубаркина) Нинель Тимофеевна

Отец ребёнка: Полубаркин Тимофей Васильевич

Рождение ребёнка
01.10.1937

Сын: Полубаркин Альберт Тимофеевич

Отец ребёнка: Полубаркин Тимофей Васильевич

Смерть
1978
Похороны
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.