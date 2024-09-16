Полубаркина Альвина Мартыновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1898
Дата смерти1978
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.02.1927
Дочь: (Полубаркина) Нинель Тимофеевна
Отец ребёнка: Полубаркин Тимофей Васильевич
Рождение ребёнка
01.10.1937
Сын: Полубаркин Альберт Тимофеевич
Отец ребёнка: Полубаркин Тимофей Васильевич
Смерть
1978
Похороны
Неизвестно