Полубаркин Тимофей Васильевич
Место рожденияПензенская область
Дата рождения12.06.1897
Дата смерти1970
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1897
Отец: Полубаркин ?
Мать: ?
Рождение ребёнка
01.02.1927
Дочь: (Полубаркина) Нинель Тимофеевна
Мать ребёнка: Полубаркина Альвина Мартыновна
Рождение ребёнка
01.10.1937
Сын: Полубаркин Альберт Тимофеевич
Мать ребёнка: Полубаркина Альвина Мартыновна
Смерть
1970
Похороны
Неизвестно