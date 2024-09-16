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Полубаркин Тимофей Васильевич

Место рождения

Пензенская область

Дата рождения

12.06.1897

Дата смерти

1970

Пол

Мужской

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1897

Отец: Полубаркин ?

Мать: ?

Рождение ребёнка
01.02.1927

Дочь: (Полубаркина) Нинель Тимофеевна

Мать ребёнка: Полубаркина Альвина Мартыновна

Рождение ребёнка
01.10.1937

Сын: Полубаркин Альберт Тимофеевич

Мать ребёнка: Полубаркина Альвина Мартыновна

Смерть
1970
Похороны
Неизвестно

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