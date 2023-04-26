Харитина Александрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1848
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1848
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1865
Сын: Шалаев Нил Нилов
Отец ребёнка: Нил Кондратов
Рождение ребёнка
1875
Сын: Шарников (шалаев) Иван Нилов
Отец ребёнка: Нил Кондратов
Рождение ребёнка
Около 1880
Дочь: Наталья Нилова
Отец ребёнка: Нил Кондратов
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Мария Нилова
Отец ребёнка: Нил Кондратов
Рождение ребёнка
1888
Сын: Павел Нилов
Отец ребёнка: Нил Кондратов
Работа или профессия
Неизвестно