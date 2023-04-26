Харитина Александрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харитина Александрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1848

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1848

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1865

Сын: Шалаев Нил Нилов

Отец ребёнка: Нил Кондратов

Жуково, Осташковский, Тверская область
Рождение ребёнка
1875

Сын: Шарников (шалаев) Иван Нилов

Отец ребёнка: Нил Кондратов

Жуково, Осташковский, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1880

Дочь: Наталья Нилова

Отец ребёнка: Нил Кондратов

Жуково, Осташковский, Тверская область
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Мария Нилова

Отец ребёнка: Нил Кондратов

Жуково, Осташковский, Тверская область
Рождение ребёнка
1888

Сын: Павел Нилов

Отец ребёнка: Нил Кондратов

Жуково, Осташковский, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно