Гайсин Салават
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алсу Салаватовна
Мать ребёнка: Гайсина Роза Файзрахмановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Гайсина Роза Файзрахмановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алия Салаватовна
Мать ребёнка: Гайсина Роза Файзрахмановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Гайсина Роза Файзрахмановна
Бракосочетание
Неизвестно