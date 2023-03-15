Гайсина (Бикташева) Роза Файзрахмановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гайсина (Бикташева) Роза Файзрахмановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бикташев Файзрахман Нигматуллович

Мать: Бикташева Фаузия Нурияздановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алсу Салаватовна

Отец ребёнка: Гайсин Салават

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гайсин Булат Салаватович

Отец ребёнка: Гайсин Салават

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алия Салаватовна

Отец ребёнка: Гайсин Салават

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гайсин Карим Салаватович

Отец ребёнка: Гайсин Салават

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гайсин Салават

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