Гайсина (Бикташева) Роза Файзрахмановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алсу Салаватовна
Отец ребёнка: Гайсин Салават
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Гайсин Салават
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алия Салаватовна
Отец ребёнка: Гайсин Салават
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Гайсин Салават
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гайсин Салават