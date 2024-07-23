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Колосов Василий Степанович

Место рождения

Крадихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Колосов Степан Меркурьевич

Мать: Колосова Наталья Андреевна

Крадихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колосова Наталья Сергеевна

Крадихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1913

Сын: Колосов Александр Васильевич

Мать ребёнка: Колосова Наталья Сергеевна

Крадихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1914

Сын: Колосов Анатолий Васильевич

Мать ребёнка: Колосова Наталья Сергеевна

Крадихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1919

Сын: Колосов Пётр Васильевич

Мать ребёнка: Колосова Наталья Сергеевна

Крадихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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