Колосов Василий Степанович
Место рождения
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1913
Сын: Колосов Александр Васильевич
Мать ребёнка: Колосова Наталья Сергеевна
Рождение ребёнка
1914
Сын: Колосов Анатолий Васильевич
Мать ребёнка: Колосова Наталья Сергеевна
Рождение ребёнка
1919
Мать ребёнка: Колосова Наталья Сергеевна
Смерть
Неизвестно