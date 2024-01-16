Колосова Наталья Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1913
Сын: Колосов Александр Васильевич
Отец ребёнка: Колосов Василий Степанович
Рождение ребёнка
1914
Сын: Колосов Анатолий Васильевич
Отец ребёнка: Колосов Василий Степанович
Рождение ребёнка
1919
Отец ребёнка: Колосов Василий Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно