Ирхина (Варина) Евдокия Митрофановна 30.07.1871 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиИрхина (Варина) Евдокия Митрофановна

Ирхина (Варина) Евдокия Митрофановна

Место рождения

Агро-Пустынь, Рязанский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

30.07.1871

Пол

Женский

Добавил:

ГБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1871

Отец: Варин Митрофан Ксенофонтович

Мать: Варина Марфа Андреевна

Агро-Пустынь, Рязанский муниципальный район, Рязанская область
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
05.11.1889

Муж: Ирхин Мирон Ефимович

Агро-Пустынь, Рязанский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
02.07.1894

Дочь: (Ирхина) Ольга Мироновна

Отец ребёнка: Ирхин Мирон Ефимович

Агро-Пустынь, Рязанский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
16.08.1897

Сын: Ирхин Аврамий Миронович

Отец ребёнка: Ирхин Мирон Ефимович

Агро-Пустынь, Рязанский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
13.01.1902

Сын: Ирхин Антон Миронович

Отец ребёнка: Ирхин Мирон Ефимович

Агро-Пустынь, Рязанский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
29.12.1904

Сын: Ирхин Василий Миронович

Отец ребёнка: Ирхин Мирон Ефимович

Агро-Пустынь, Рязанский муниципальный район, Рязанская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.