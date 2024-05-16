Ирхина (Варина) Евдокия Митрофановна
Место рождения
Дата рождения30.07.1871
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1871
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
05.11.1889
Муж: Ирхин Мирон Ефимович
Рождение ребёнка
02.07.1894
Дочь: (Ирхина) Ольга Мироновна
Отец ребёнка: Ирхин Мирон Ефимович
Рождение ребёнка
16.08.1897
Отец ребёнка: Ирхин Мирон Ефимович
Рождение ребёнка
13.01.1902
Отец ребёнка: Ирхин Мирон Ефимович
Рождение ребёнка
29.12.1904
Отец ребёнка: Ирхин Мирон Ефимович