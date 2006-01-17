Степанкова (Панфилова) Мария Андреевна
Место рождения
Дата рождения17.10.1924
Дата смерти17.01.2006
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1924
Рождение ребёнка
02.05.1949
Рождение ребёнка
1953
Бракосочетание
26.02.1954
Красная Речка, Боготольский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
17.01.2006
Похороны
Неизвестно