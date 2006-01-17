Степанкова (Панфилова) Мария Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанкова (Панфилова) Мария Андреевна

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Место рождения

Емельяново, Емельяновский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

17.10.1924

Дата смерти

17.01.2006

Пол

Женский

Отец

1899 г.р.

Мать

Около 1900 г.р.

Муж

1928 г.р.

Дети

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Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1924

Отец: Панфилов Андрей Егорович

Мать: Панфилова Матрёна Лаврентьевна

Емельяново, Емельяновский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
02.05.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Степанков Алексей Матвеевич

Рождение ребёнка
1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Степанков Алексей Матвеевич

Бракосочетание
26.02.1954

Муж: Степанков Алексей Матвеевич

Красная Речка, Боготольский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Степанков Алексей Матвеевич

Смерть
17.01.2006
Александровка, Боготольский муниципальный район, Красноярский край
Похороны
Неизвестно
Александровка, Боготольский муниципальный район, Красноярский край
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