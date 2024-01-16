Панфилов Андрей Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПанфилов Андрей Егорович

Панфилов Андрей Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1899

Дата смерти

08.02.1938

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: Панфилов Егор Васильевич

Мать: Панфилова Олимпиада

Рождение ребёнка
17.10.1924

Дочь: Степанкова Мария Андреевна

Мать ребёнка: Панфилова Матрёна Лаврентьевна

Емельяново, Емельяновский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Около 1925

Дочь: Щербакова Евдокия Андреевна

Мать ребёнка: Панфилова Матрёна Лаврентьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Панфилова Матрёна Лаврентьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Панфилова Матрёна Лаврентьевна

Братск
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тюлькова Александра Андреевна

Мать ребёнка: Панфилова Матрёна Лаврентьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Панфилова Матрёна Лаврентьевна

Смерть
08.02.1938
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Причина смерти: Застрелен(-а)
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close