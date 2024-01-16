Панфилов Андрей Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1899
Дата смерти08.02.1938
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: Панфилов Егор Васильевич
Мать: Панфилова Олимпиада
Рождение ребёнка
17.10.1924
Дочь: Степанкова Мария Андреевна
Мать ребёнка: Панфилова Матрёна Лаврентьевна
Емельяново, Емельяновский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Около 1925
Дочь: Щербакова Евдокия Андреевна
Мать ребёнка: Панфилова Матрёна Лаврентьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Панфилова Матрёна Лаврентьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Панфилова Матрёна Лаврентьевна
Братск
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тюлькова Александра Андреевна
Мать ребёнка: Панфилова Матрёна Лаврентьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.02.1938
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Причина смерти: Застрелен(-а)