Дорофей Прокопьев
Место рождения
Дата рождения01.06.1833
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1833
Отец: Прокопий Иванов
МК-1833 У кого кто родился 01/04.06.1833 Перваго числа той же волости деревни Старова Фатюкова у крестьянина Прокофея Иванова и законной его жены Парасковьи Андреевой от второго с ней брака родился с... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно