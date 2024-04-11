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Дорофей Прокопьев

Место рождения

Старое Фитюково, Филипковская волость, Бежецкий уезд

Дата рождения

01.06.1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1797 г.р.

Мать

1798 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1833

Отец: Прокопий Иванов

Мать: Вторая Жена Параскева Андреева

Старое Фитюково, Филипковская волость, Бежецкий уезд
МК-1833 У кого кто родился 01/04.06.1833 Перваго числа той же волости деревни Старова Фатюкова у крестьянина Прокофея Иванова и законной его жены Парасковьи Андреевой от второго с ней брака родился с... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Старое Фитюково, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно

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