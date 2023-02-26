Ефимий (Аким) Афанасиев
Место рожденияд.Глубокое Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1777
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
14.10.1795
Жена: Мария Дмитриева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
06.10.1796
Дочь: Харитина Ефимова
Мать ребёнка: Мария Дмитриева
д.Глубокое Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.05.1799
Сын: Семён Акимов
Мать ребёнка: Мария Дмитриева
д.Глубокое Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1816
Сын: Захарий Акимов
Мать ребёнка: Мария Дмитриева
д.Глубокое Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно