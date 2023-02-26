Ефимий (Аким) Афанасиев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефимий (Аким) Афанасиев

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Место рождения

д.Глубокое Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

До 1777 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1777

Отец: ?

Мать: ?

д.Глубокое Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
14.10.1795

Жена: Мария Дмитриева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
06.10.1796

Дочь: Харитина Ефимова

Мать ребёнка: Мария Дмитриева

д.Глубокое Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.05.1799

Сын: Семён Акимов

Мать ребёнка: Мария Дмитриева

д.Глубокое Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1816

Сын: Захарий Акимов

Мать ребёнка: Мария Дмитриева

д.Глубокое Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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