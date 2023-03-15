Прохоренко Явдоха Ульянивна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПрохоренко Явдоха Ульянивна

Прохоренко Явдоха Ульянивна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1918 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.08.1918

Дочь: Ртищева Клавдия

Отец ребёнка: Прохоренко Андрий Олександрович

Украинская ССР / Украина
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Прохоренко Андрий Олександрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Прохоренко Андрий Олександрович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close