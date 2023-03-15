Прохоренко Андрий Олександрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прохоренко Андрий Олександрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1918 г.р.
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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Прохоренко Явдоха Ульянивна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Прохоренко Явдоха Ульянивна

Рождение ребёнка
17.08.1918

Дочь: Ртищева (Прохоренко) Клавдия

Мать ребёнка: Прохоренко Явдоха Ульянивна

Смерть
Неизвестно

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