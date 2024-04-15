Котенко Федор Пантелеймонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1791 и 1806
Дата смерти12.06.1880 ст.
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1791 и 1806
Отец: Котенко Пантелеймон
Рождение ребёнка
Между 1814 и 1826
Рождение ребёнка
Между 1827 и 1834
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Мелания Федоровна
Рождение ребёнка
1833
Сын: Котенко Григорий Федорович
Рождение ребёнка
1834
Рождение ребёнка
1841
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Река Ирина Федоровна
Место жительства
25.09.1850 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GS-T?i=407&cat=3007372
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.06.1880 ст.
Причина смерти: натурально
Похороны
14.06.1880 ст.
на общественном кладбище