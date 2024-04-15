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Котенко Федор Пантелеймонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1791 и 1806

Дата смерти

12.06.1880 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1791 и 1806

Отец: Котенко Пантелеймон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1814 и 1826

Сын: Котенко Петр Федорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Между 1827 и 1834

Сын: Котенко Ефим Федорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Мелания Федоровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1833

Сын: Котенко Григорий Федорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1834

Сын: Котенко Кирилл Федорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1841

Сын: Котенко Максим Федорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Река Ирина Федоровна

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
25.09.1850 ст.
Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GS-T?i=407&cat=3007372
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Котенко Наталия Степановна

Смерть
12.06.1880 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: натурально
Похороны
14.06.1880 ст.
на общественном кладбище
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