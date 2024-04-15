Река (Котенко) Ирина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Река (Котенко) Ирина Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Между 1791 и 1806 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1850 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Котенко Федор Пантелеймонович

Мать: не указана

Место жительства
25.09.1850 ст.
Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GS-T?i=407&cat=3007372
Восприемник
08.09.1863 ст.
Хотень, Сумська область
Мария Ивановна Котенко
Восприемник
23.11.1864 ст.
Хотень, Сумська область
Григорий Григорьевич Котенко
Бракосочетание
30.01.1867 ст.

Муж: Река Яков Григорьевич

Хотень, Сумська область
поручители: по жениху - деревни Рудневки крестьяне Яков Марченко, Степан Денисенко; по невесте - деревни Кровной крестьяне Василий (Гренов?) и Василий Зоренко | Успенская церковь | https://www.familys... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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