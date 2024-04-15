Река (Котенко) Ирина Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1844
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: Котенко Федор Пантелеймонович
Место жительства
25.09.1850 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GS-T?i=407&cat=3007372
Восприемник
08.09.1863 ст.
Мария Ивановна Котенко
Восприемник
23.11.1864 ст.
Григорий Григорьевич Котенко
Бракосочетание
30.01.1867 ст.
поручители: по жениху - деревни Рудневки крестьяне Яков Марченко, Степан Денисенко; по невесте - деревни Кровной крестьяне Василий (Гренов?) и Василий Зоренко | Успенская церковь | https://www.familys... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно