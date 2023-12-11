Прасковья Осиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прасковья Осиповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1695

Дата смерти

После 1729

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1673 г.р.

Дети

Около 1711 г.р.
Около 1715 г.р.
Около 1718 г.р.

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1695

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1711

Сын: Григорий Андреевич

Отец ребёнка: Андрей Дмитриевич

Спас-Ямщики, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
До 1711

Муж: Андрей Дмитриевич

Рождение ребёнка
Около 1715

Сын: Алексей Андреевич

Отец ребёнка: Андрей Дмитриевич

Спас-Ямщики, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1718

Сын: Степан Андреевич

Отец ребёнка: Андрей Дмитриевич

Спас-Ямщики, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
После 1729
Спас-Ямщики, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
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