Прасковья Осиповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1695
Дата смертиПосле 1729
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1711
Сын: Григорий Андреевич
Отец ребёнка: Андрей Дмитриевич
Бракосочетание
До 1711
Муж: Андрей Дмитриевич
Рождение ребёнка
Около 1715
Сын: Алексей Андреевич
Отец ребёнка: Андрей Дмитриевич
Рождение ребёнка
Около 1718
Сын: Степан Андреевич
Отец ребёнка: Андрей Дмитриевич
Смерть
После 1729