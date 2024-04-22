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Андрей Дмитриевич

Место рождения

Спас-Ямщики, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1673

Дата смерти

После 1724

Пол

Мужской

Отец

Около 1643 г.р.

Мать

Не указана

Жена

До 1695 г.р.

Дети

Около 1711 г.р.
Около 1715 г.р.
Около 1718 г.р.

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1673

Отец: Дмитрий Семенович

Мать: не указана

Спас-Ямщики, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1711

Сын: Григорий Андреевич

Мать ребёнка: Прасковья Осиповна

Спас-Ямщики, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
До 1711

Жена: Прасковья Осиповна

Рождение ребёнка
Около 1715

Сын: Алексей Андреевич

Мать ребёнка: Прасковья Осиповна

Спас-Ямщики, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1718

Сын: Степан Андреевич

Мать ребёнка: Прасковья Осиповна

Спас-Ямщики, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
После 1724
Спас-Ямщики, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
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