Андрей Дмитриевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1673
Дата смертиПосле 1724
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1673
Отец: Дмитрий Семенович
Рождение ребёнка
Около 1711
Сын: Григорий Андреевич
Мать ребёнка: Прасковья Осиповна
Бракосочетание
До 1711
Жена: Прасковья Осиповна
Рождение ребёнка
Около 1715
Сын: Алексей Андреевич
Мать ребёнка: Прасковья Осиповна
Рождение ребёнка
Около 1718
Сын: Степан Андреевич
Мать ребёнка: Прасковья Осиповна
Смерть
После 1724