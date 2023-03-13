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Цыганова Ефросинья

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Место рождения

деревни Меледихи

Дата рождения

1750

Дата смерти

1793

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: Макаръ

Мать: не указана

деревни Меледихи
Рождение ребёнка
1771

Сын: Цыгановъ Меркулъ

Отец ребёнка: Цыгановъ Иванъ

Рождение ребёнка
1773

Дочь: Смыслова Дарья

Отец ребёнка: Цыгановъ Иванъ

Рождение ребёнка
1778

Сын: Цыгановъ Якимъ

Отец ребёнка: Цыгановъ Иванъ

деревни Меледихи
Рождение ребёнка
1784

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Цыгановъ Иванъ

деревни Меледихи
Рождение ребёнка
1789

Сын: Цыгановъ Андреянъ

Отец ребёнка: Цыгановъ Иванъ

деревни Меледихи
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Цыгановъ Иванъ

Смерть
1793
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