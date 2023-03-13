Цыганова Ефросинья
Место рождениядеревни Меледихи
Дата рождения1750
Дата смерти1793
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Отец: Макаръ
Мать: не указана
деревни Меледихи
Рождение ребёнка
1771
Сын: Цыгановъ Меркулъ
Отец ребёнка: Цыгановъ Иванъ
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Смыслова Дарья
Отец ребёнка: Цыгановъ Иванъ
Рождение ребёнка
1778
Сын: Цыгановъ Якимъ
Отец ребёнка: Цыгановъ Иванъ
деревни Меледихи
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Цыгановъ Иванъ
деревни Меледихи
Рождение ребёнка
1789
Сын: Цыгановъ Андреянъ
Отец ребёнка: Цыгановъ Иванъ
деревни Меледихи
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Цыгановъ Иванъ
Смерть
1793