Цыгановъ Иванъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1748
Дата смерти1803
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748
Отец: Цыгановъ Кузьма
Рождение ребёнка
1771
Сын: Цыгановъ Меркулъ
Мать ребёнка: Цыганова Ефросинья
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Смыслова Дарья
Мать ребёнка: Цыганова Ефросинья
Рождение ребёнка
1778
Сын: Цыгановъ Якимъ
Мать ребёнка: Цыганова Ефросинья
деревни Меледихи
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Цыганова Ефросинья
деревни Меледихи
Рождение ребёнка
1789
Сын: Цыгановъ Андреянъ
Мать ребёнка: Цыганова Ефросинья
деревни Меледихи
Бракосочетание
28.07.1793
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1794
Сын: Цыгановъ Сергей
Мать ребёнка: Бусарева Цыганова Авдотья
деревни Меледихи
Рождение ребёнка
05.02.1799
Дочь: Бусарева Агафья
Мать ребёнка: Бусарева Цыганова Авдотья
Александровка
Рождение ребёнка
1802
Сын: Цыгановъ Еремей
Мать ребёнка: Бусарева Цыганова Авдотья
Александровка
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Цыганова Ефросинья
Смерть
1803
Александровка