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Цыгановъ Иванъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1748

Дата смерти

1803

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: Цыгановъ Кузьма

Мать: Цыганова Акулина Сергеева

Рождение ребёнка
1771

Сын: Цыгановъ Меркулъ

Мать ребёнка: Цыганова Ефросинья

Рождение ребёнка
1773

Дочь: Смыслова Дарья

Мать ребёнка: Цыганова Ефросинья

Рождение ребёнка
1778

Сын: Цыгановъ Якимъ

Мать ребёнка: Цыганова Ефросинья

деревни Меледихи
Рождение ребёнка
1784

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Цыганова Ефросинья

деревни Меледихи
Рождение ребёнка
1789

Сын: Цыгановъ Андреянъ

Мать ребёнка: Цыганова Ефросинья

деревни Меледихи
Бракосочетание
28.07.1793

Жена: Бусарева Цыганова Авдотья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1794

Сын: Цыгановъ Сергей

Мать ребёнка: Бусарева Цыганова Авдотья

деревни Меледихи
Рождение ребёнка
05.02.1799

Дочь: Бусарева Агафья

Мать ребёнка: Бусарева Цыганова Авдотья

Александровка
Рождение ребёнка
1802

Сын: Цыгановъ Еремей

Мать ребёнка: Бусарева Цыганова Авдотья

Александровка
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Цыганова Ефросинья

Смерть
1803
Александровка
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