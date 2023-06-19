Дмитрий Харитонов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДмитрий Харитонов

Дмитрий Харитонов

Место рождения

Пановка, Пестречинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Около 1812 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1788 г.р.

Мать

Около 1788 г.р.

Жена

Около 1811 г.р.

Дети

Около 1831 г.р.
Около 1832 г.р.
Около 1833 г.р.

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1812 ст.

Отец: Харитон Егорович

Мать: Варвара Егоровна

Пановка, Пестречинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Около 1831

Дочь: Анна Дмитриевна

Мать ребёнка: Матрона Васильева

Пановка, Пестречинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Около 1832

Сын: Фаддей Дмитриев

Мать ребёнка: Матрона Васильева

Пановка, Пестречинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Около 1833

Сын: Алексей Дмитриев

Мать ребёнка: Матрона Васильева

Пановка, Пестречинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрона Васильева