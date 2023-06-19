Дмитрий Харитонов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1812 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1812 ст.
Отец: Харитон Егорович
Мать: Варвара Егоровна
Рождение ребёнка
Около 1831
Дочь: Анна Дмитриевна
Мать ребёнка: Матрона Васильева
Рождение ребёнка
Около 1832
Сын: Фаддей Дмитриев
Мать ребёнка: Матрона Васильева
Рождение ребёнка
Около 1833
Сын: Алексей Дмитриев
Мать ребёнка: Матрона Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрона Васильева