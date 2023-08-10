Степанида Дмитриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтепанида Дмитриева

Степанида Дмитриева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1812 г.р.

Мать

Около 1811 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: Дмитрий Харитонов

Мать: Матрона Васильева

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close