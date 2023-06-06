Мухаммедкаримова (Мухаммедкаримова) Минлевафа
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.04.1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1871
Отец: Имангулов Мухаммедкарим
Мать: Аюпова Гильминиса
Рождение ребёнка
30.01.1909
Дочь: Галиева Гайнисафа
Отец ребёнка: Габделгалимов Габделвали
Ново-Байсарово
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кадамова Хамсафа
Отец ребёнка: Габделгалимов Габделвали
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Улиманово
Смерть
Неизвестно