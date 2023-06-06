Мухаммедкаримова (Мухаммедкаримова) Минлевафа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мухаммедкаримова (Мухаммедкаримова) Минлевафа

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.04.1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1871

Отец: Имангулов Мухаммедкарим

Мать: Аюпова Гильминиса

Рождение ребёнка
30.01.1909

Дочь: Галиева Гайнисафа

Отец ребёнка: Габделгалимов Габделвали

Ново-Байсарово
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кадамова Хамсафа

Отец ребёнка: Габделгалимов Габделвали

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Габделгалимов Габделвали

Место жительства
Неизвестно
Улиманово
Смерть
Неизвестно