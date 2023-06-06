Габделгалимов Габделвали
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.10.1866
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1866
Отец: Мухаметшарифов Габделгалим
Мать: Фейзуллина Шамсиниса
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Шакирова Бибисафа
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
30.01.1909
Дочь: Галиева Гайнисафа
Мать ребёнка: Мухаммедкаримова Минлевафа
Ново-Байсарово
Рождение ребёнка
30.04.1917
Дочь: Гараева Салима
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кадамова Хамсафа
Мать ребёнка: Мухаммедкаримова Минлевафа
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Валиев Габделислам
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Валиев Газиз
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Улиманово
Смерть
Неизвестно