Габделгалимов Габделвали — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Габделгалимов Габделвали

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.10.1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1866

Отец: Мухаметшарифов Габделгалим

Мать: Фейзуллина Шамсиниса

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Шакирова Бибисафа

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
30.01.1909

Дочь: Галиева Гайнисафа

Мать ребёнка: Мухаммедкаримова Минлевафа

Ново-Байсарово
Рождение ребёнка
30.04.1917

Дочь: Гараева Салима

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кадамова Хамсафа

Мать ребёнка: Мухаммедкаримова Минлевафа

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мухаммедкаримова Минлевафа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Валиев Габделислам

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Валиев Газиз

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Улиманово
Смерть
Неизвестно
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