Девяткова (Комаровская) Галина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Девяткова (Комаровская) Галина Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Девятков Игорь Алексеевич

Отец ребёнка: Семёнов-Девятков Алексей Феодосьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Девяткова Маргарита Алексеевна

Отец ребёнка: Семёнов-Девятков Алексей Феодосьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Девяткова Валерия Алексеевна

Отец ребёнка: Семёнов-Девятков Алексей Феодосьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семёнов-Девятков Алексей Феодосьевич

Смерть
Неизвестно
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