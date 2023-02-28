Пётр Петров
Место рождения
Дата рожденияДо 1865
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1865
Отец: Пётр Григорьев
Мать: Васса Григорьева
Рождение ребёнка
20.09.1881
Сын: Григорий Петров
Мать ребёнка: Параскева Фёдорова
Рождение ребёнка
02.08.1884
Дочь: Евдокия Петрова
Мать ребёнка: Параскева Фёдорова
Рождение ребёнка
13.06.1903
Сын: Фёдор Петров
Мать ребёнка: Параскева Фёдорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Параскева Фёдорова
Смерть
Неизвестно