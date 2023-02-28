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Пётр Петров

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Место рождения

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

До 1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1865

Отец: Пётр Григорьев

Мать: Васса Григорьева

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
20.09.1881

Сын: Григорий Петров

Мать ребёнка: Параскева Фёдорова

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
02.08.1884

Дочь: Евдокия Петрова

Мать ребёнка: Параскева Фёдорова

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
13.06.1903

Сын: Фёдор Петров

Мать ребёнка: Параскева Фёдорова

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Параскева Фёдорова

Смерть
Неизвестно
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