Параскева Фёдорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Параскева Фёдорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1865 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.09.1881

Сын: Григорий Петров

Отец ребёнка: Пётр Петров

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
02.08.1884

Дочь: Евдокия Петрова

Отец ребёнка: Пётр Петров

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
13.06.1903

Сын: Фёдор Петров

Отец ребёнка: Пётр Петров

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пётр Петров

Смерть
Неизвестно
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