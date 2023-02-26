Параскева Фёдорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.09.1881
Сын: Григорий Петров
Отец ребёнка: Пётр Петров
Рождение ребёнка
02.08.1884
Дочь: Евдокия Петрова
Отец ребёнка: Пётр Петров
Рождение ребёнка
13.06.1903
Сын: Фёдор Петров
Отец ребёнка: Пётр Петров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пётр Петров
Смерть
Неизвестно