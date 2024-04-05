Furmankowski Stanisław 1868 — найти родственников по фамилии на Familio
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Furmankowski Stanisław

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1868

Дата смерти

1926

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Furmankowski Franciszek

Мать: Furmankowska (Szydłowska) Marianna

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Furmankowska (Gliwińska) Julianna

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Furmankowska) Helena Stanisława

Мать ребёнка: Furmankowska (Laskowska) Anna

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Furmankowski Roman

Мать ребёнка: Furmankowska (Laskowska) Anna

Работа или профессия
Неизвестно
http://www.kaliszarchaniola.parafialnastrona.pl/History/Details/101
Бракосочетание
1906

Жена: Furmankowska (Laskowska) Anna

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Grzęda (Furmankowska) Irena Anna

Мать ребёнка: Furmankowska (Laskowska) Anna

Смерть
1926
Похороны
Неизвестно
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