Furmankowski Stanisław
Место рожденияНе указано
Дата рождения1868
Дата смерти1926
ПолМужской
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- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Furmankowska) Helena Stanisława
Мать ребёнка: Furmankowska (Laskowska) Anna
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Furmankowski Roman
Мать ребёнка: Furmankowska (Laskowska) Anna
Работа или профессия
Неизвестно
http://www.kaliszarchaniola.parafialnastrona.pl/History/Details/101
Бракосочетание
1906
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Grzęda (Furmankowska) Irena Anna
Мать ребёнка: Furmankowska (Laskowska) Anna
Смерть
1926
Похороны
Неизвестно
Kuflew