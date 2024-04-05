Furmankowska (Szydłowska) Marianna 1838 — найти родственников по фамилии на Familio
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Furmankowska (Szydłowska) Marianna

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1838

Дата смерти

1893

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Szydłowski Jan Klemens

Мать: Szydłowska (Gałązka) Salomea

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Majewska (Furmankowska) Aleksandra Franciszka

Отец ребёнка: Furmankowski Franciszek

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Jarosz (Furmankowska) Feliksa Wanda

Отец ребёнка: Furmankowski Franciszek

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Furmankowska) Urszula

Отец ребёнка: Furmankowski Franciszek

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Jankowska (Furmankowska) Małgorzata

Отец ребёнка: Furmankowski Franciszek

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Kalinowska (Furmankowska) Marianna

Отец ребёнка: Furmankowski Franciszek

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Furmankowski Szczepan

Отец ребёнка: Furmankowski Franciszek

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Furmankowski Franciszek

Рождение ребёнка
1868

Сын: Furmankowski Stanisław

Отец ребёнка: Furmankowski Franciszek

Рождение ребёнка
1872

Дочь: Kalinowska (Furmankowska) Weronika

Отец ребёнка: Furmankowski Franciszek

Смерть
1893

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