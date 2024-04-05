Furmankowska (Szydłowska) Marianna
Место рожденияНе указано
Дата рождения1838
Дата смерти1893
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Majewska (Furmankowska) Aleksandra Franciszka
Отец ребёнка: Furmankowski Franciszek
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Jarosz (Furmankowska) Feliksa Wanda
Отец ребёнка: Furmankowski Franciszek
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Furmankowska) Urszula
Отец ребёнка: Furmankowski Franciszek
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Jankowska (Furmankowska) Małgorzata
Отец ребёнка: Furmankowski Franciszek
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Kalinowska (Furmankowska) Marianna
Отец ребёнка: Furmankowski Franciszek
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Furmankowski Franciszek
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1868
Отец ребёнка: Furmankowski Franciszek
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Kalinowska (Furmankowska) Weronika
Отец ребёнка: Furmankowski Franciszek
Смерть
1893