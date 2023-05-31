Меркулова Ефросинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Меркулова Ефросинья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.07.1936

Сын: Меркулов Вячеслав Федорович

Отец ребёнка: Меркулов Федор

Нарышкино, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Меркулов Анатолий Федорович

Отец ребёнка: Меркулов Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Меркулов Юрий Федорович

Отец ребёнка: Меркулов Федор

Нарышкино, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Нарышкино, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно