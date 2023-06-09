Меркулов Вячеслав Федорович
Место рождения
Дата рождения20.07.1936
Дата смерти12.12.1979
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1936
Отец: Меркулов Федор
Мать: Меркулова Ефросинья
Рождение ребёнка
15.10.1967
Сын: Меркулов Игорь Вячеславович
Мать ребёнка: Меркулова Валентина Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
водитель
Место жительства
Неизвестно
Смерть
12.12.1979