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Меркулов Вячеслав Федорович

Место рождения

Нарышкино, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

20.07.1936

Дата смерти

12.12.1979

Пол

Мужской

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1936

Отец: Меркулов Федор

Мать: Меркулова Ефросинья

Нарышкино, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
15.10.1967

Сын: Меркулов Игорь Вячеславович

Мать ребёнка: Меркулова Валентина Петровна

Нарышкино, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Меркулова Валентина Петровна

Работа или профессия
Неизвестно
водитель
Место жительства
Неизвестно
Нарышкино, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Смерть
12.12.1979
Нарышкино, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область