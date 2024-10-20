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Герасимов Василий Васильев

Место рождения

Глазуново, Никольский уезд, Вологодская губерния

Дата рождения

Около 1735 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1735 ст.

Отец: Герасимов Василий Петров

Мать: Герасимова Марья Давыдова

Глазуново, Никольский уезд, Вологодская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Герасимова (Решетникова) Елизавета Михаиллова (Максимова)

Рождение ребёнка
Около 1752 ст.

Дочь: Герасимова Евдокия Василиева

Мать ребёнка: Герасимова (Решетникова) Елизавета Михаиллова (Максимова)

Глазуново, Никольский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1757 ст.

Сын: Герасимов Кирило Василиев

Мать ребёнка: Герасимова (Решетникова) Елизавета Михаиллова (Максимова)

Глазуново, Никольский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
Около 1759 ст.

Дочь: Герасимова Анна Васильева

Мать ребёнка: не указана

Глазуново, Никольский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
Около 1760 ст.

Дочь: Огаркова (Герасимова) Ирина Васильева

Мать ребёнка: Герасимова (Решетникова) Елизавета Михаиллова (Максимова)

Глазуново, Никольский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1762 ст.

Сын: Герасимов Моисей Василиев

Мать ребёнка: Герасимова (Решетникова) Елизавета Михаиллова (Максимова)

Глазуново, Никольский уезд, Вологодская губерния
Смерть
Неизвестно

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