Герасимов Василий Васильев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1735 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1735 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1752 ст.
Дочь: Герасимова Евдокия Василиева
Мать ребёнка: Герасимова (Решетникова) Елизавета Михаиллова (Максимова)
Рождение ребёнка
1757 ст.
Сын: Герасимов Кирило Василиев
Мать ребёнка: Герасимова (Решетникова) Елизавета Михаиллова (Максимова)
Рождение ребёнка
Около 1759 ст.
Дочь: Герасимова Анна Васильева
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1760 ст.
Дочь: Огаркова (Герасимова) Ирина Васильева
Мать ребёнка: Герасимова (Решетникова) Елизавета Михаиллова (Максимова)
Рождение ребёнка
1762 ст.
Сын: Герасимов Моисей Василиев
Мать ребёнка: Герасимова (Решетникова) Елизавета Михаиллова (Максимова)
Смерть
Неизвестно