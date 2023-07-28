Клиницкая Пелагея Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клиницкая Пелагея Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Клиницкая Фёкла Дмитриевна

Отец ребёнка: Клиницкий Дмитрий Иоакимович

Покошичи, Чернігівська область
Рождение ребёнка
01.09.1868 ст.

Дочь: Милька (Клиницкая) Марфа Дмитриевна

Отец ребёнка: Клиницкий Дмитрий Иоакимович

Покошичи, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно

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