Клиницкая Пелагея Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Клиницкая Фёкла Дмитриевна
Отец ребёнка: Клиницкий Дмитрий Иоакимович
Рождение ребёнка
01.09.1868 ст.
Дочь: Милька (Клиницкая) Марфа Дмитриевна
Отец ребёнка: Клиницкий Дмитрий Иоакимович
Смерть
Неизвестно