Клиницкий Дмитрий Иоакимович
Место рождения
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: Клиницкий Иоаким Демьянович
Мать: Клиницкая Васса
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Клиницкая Фёкла Дмитриевна
Мать ребёнка: Клиницкая Пелагея Фёдоровна
Рождение ребёнка
01.09.1868 ст.
Дочь: Милька Марфа Дмитриевна
Мать ребёнка: Клиницкая Пелагея Фёдоровна
Смерть
Неизвестно