Клиницкий Дмитрий Иоакимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клиницкий Дмитрий Иоакимович

Место рождения

Покошичи, Чернігівська область

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Клиницкий Иоаким Демьянович

Мать: Клиницкая Васса

Покошичи, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Клиницкая Фёкла Дмитриевна

Мать ребёнка: Клиницкая Пелагея Фёдоровна

Покошичи, Чернігівська область
Рождение ребёнка
01.09.1868 ст.

Дочь: Милька Марфа Дмитриевна

Мать ребёнка: Клиницкая Пелагея Фёдоровна

Покошичи, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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