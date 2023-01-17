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Лустин Ларион Тарасович

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Место рождения

Дерезовка, Верхнемамонский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Лустин Тарас Матвеевич

Мать: Лустина Дарья Михайловна

Дерезовка, Верхнемамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1867

Дочь: Ворсинова Агерпина Ларионовна

Мать ребёнка: не указана

Дерезовка, Верхнемамонский муниципальный район, Воронежская область
В некоторых документах это село обозначается как Березовка/Березниковка/Заберезовка и постоянно переходило из владений Павловского уезда в Богучарский и наоборот
Смерть
Неизвестно
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