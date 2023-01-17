Лустин Ларион Тарасович
Место рождения
Дата рождения1843
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: Лустин Тарас Матвеевич
Мать: Лустина Дарья Михайловна
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Ворсинова Агерпина Ларионовна
Мать ребёнка: не указана
В некоторых документах это село обозначается как Березовка/Березниковка/Заберезовка и постоянно переходило из владений Павловского уезда в Богучарский и наоборот
Смерть
Неизвестно