Ворсинова (Лустина) Агерпина Ларионовна
Место рождения
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: Лустин Ларион Тарасович
Мать: не указана
В некоторых документах это село обозначается как Березовка/Березниковка/Заберезовка и постоянно переходило из владений Павловского уезда в Богучарский и наоборот
Бракосочетание
10.05.1885
Рождение ребёнка
01.11.1892
Сын: Ворсинов Косьма Захарович
Отец ребёнка: Ворсинов Захар Иванович
Липчанка, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно