Ворсинова (Лустина) Агерпина Ларионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ворсинова (Лустина) Агерпина Ларионовна

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Место рождения

Дерезовка, Верхнемамонский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Лустин Ларион Тарасович

Мать: не указана

Дерезовка, Верхнемамонский муниципальный район, Воронежская область
В некоторых документах это село обозначается как Березовка/Березниковка/Заберезовка и постоянно переходило из владений Павловского уезда в Богучарский и наоборот
Бракосочетание
10.05.1885

Муж: Ворсинов Захар Иванович

Рождение ребёнка
01.11.1892

Сын: Ворсинов Косьма Захарович

Отец ребёнка: Ворсинов Захар Иванович

Липчанка, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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